Uma pessoa morre e quatro ficam feridas após carro capotar na região de fronteira

Um homem de 25 anos morreu no início da amanhã deste domingo (29), após o veículo que ele conduzia capotar na MS-289, entre os municípios de Coronel Sapucaia e Amambai, região de fronteira com o Paraguai. Segundo a polícia, outras quatro pessoas ficaram feridas, dentre elas duas mulheres e uma criança de 3 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Jéder Bazena Ojeda que morreu no local antes do socorro chegar. Os sobreviventes foram encaminhados com escoriações para o Hospital Regional de Amambai.

De acordo com a polícia, a suspeita é que Jéder teria perdido o controle da veículo, em seguida entrou na lateral da via, passou por cima de em cerca e na sequência capotou várias vezes.

O acidente foi por volta das 5h30 próximo a um trevo da divisa das duas cidades. Equipes de Corpo do Bombeiros e perícia estiveram no local. Dentro do carro, foram encontradas latas de cervejas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã e até a publicação desta reportagem, o G1 não obteve informações da atual estado de saúde dos outros passageiros.