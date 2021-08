Mais uma vez, a faculdade Unama vai se transformar no único ponto de vacinação contra a Covid-19 na Capital. Com a campanha ‘Mim Dê Que Eu Tomo’, adolescentes com 12 anos ou mais podem ir ao Via Verde Shopping para tomar a primeira dose da vacina neste domingo (15).

O ponto vai funcionar das 11 horas às 21 horas. Para conseguir se vacinar, o jovem precisa ir ao local acompanhado dos pais ou responsável e levar um documento de identidade ou o cartão do SUS.