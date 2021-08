Unidades do SENAI no Acre recebem visita técnica da Energisa

Unidades do SENAI de Rio Branco e Cruzeiro do Sul receberam nesta semana a visita de uma equipe da Energisa. Os profissionais vieram ao estado verificar in loco o avanço na estrutura dos Centros de Treinamento do SENAI de apoio à empresa distribuidora de energia.

A agenda faz parte do convênio que o Departamento Nacional do SENAI e Energisa mantêm no âmbito do projeto Escola de Energia, no intuito de viabilizar ações conjuntas destinadas à capacitação de profissionais, por meio da educação profissionalizante, para atuação na área de construção e manutenção de instalações elétricas residenciais ou industriais dedicadas à distribuição de energia para consumidores, e distribuição de padrões de montagem para consumidores, qualificando-os para o mercado de trabalho local. Quase 600 profissionais já foram formados no estado através do projeto.

Segundo a gerente da Escola SENAI Cel. Auton Furtado, Ofélia Machado, a visita foi oportuna para análise das fases de implantação do projeto Escola de Energia. “Foi possível alinhar importantes pontos, observar estrutura física e o comprometimento do SENAI com os atendimentos solicitados pela Energisa, e ficamos felizes por saber que o Departamento Regional está muito bem avaliado”, ressalta.

Já Perla Borges, gerente da Unidade Integrada SESI SENAI no Juruá, destaca a relevância da continuidade da parceria com a Energisa e exalta a expansão da carga horária do curso de Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica. “Isso possibilita a entrega de um profissional mais completo ao mercado de trabalho. Também nos deixa entusiasmados o envio de equipamentos para melhorar ainda mais o laboratório da nossa unidade”, acrescenta.

Para a gerente de Educação Profissional do SENAI, Geane Farias, o convênio com a Energisa tem contribuído de maneira ímpar para a formação de profissionais para as áreas de Energia e Eletricidade, dois ramos que se apresentam com forte demanda e empregabilidade.

“A parceria possibilita a estruturação de espaços pedagógicos para as práticas relativas aos cursos, bem como a definição de itinerários formativos compatíveis com as necessidades da empresa. Estamos muito satisfeitos e com a certeza de que os maiores beneficiados são as indústrias do segmento e também a população jovem, que precisa de oportunidades para seu ingresso no mercado de trabalho”, assinalou.

Nathalia Freitas, analista de Recursos Humanos da Energisa Acre, enaltece o trabalho em parceria com o SENAI. “É um grande parceiro na capacitação e reciclagem de nossos colaboradores. Essa visita técnica é mais uma ação que visa garantir melhorias e adequação para qualificação dos trabalhadores”, salientou.

