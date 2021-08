Unir abre concurso para a contratação de 33 professores efetivos em Rondônia

As inscrições são gratuitas, abrem no dia 23 de agosto e podem ser realizadas até 3 de setembro no site da instituição. A avaliação dos candidatos será realizada por meio de prova escrita, prova didática e prova de títulos.

Conforme o cronograma, as provas escritas terão início dia 2 de dezembro, as apresentações das provas didáticas iniciam no dia 8 de dezembro e a publicação do resultado final deve acontecer no dia 30 do mesmo mês.