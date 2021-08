Gladson deve convocar imediatamente aprovados do CR em concurso da PM, diz deputado

O impasse entre Governo do Estado e aprovados no Concurso Público da Polícia Militar pode chegar ao fim.

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo, garantiu que o governador Gladson Cameli vai convocar imediatamente os aprovados do cadastro de reserva da instituição.

O anúncio oficial, que foi adiantado pelo parlamentar, deve ser feito pelo governador ainda nesta terça-feira (10).

Segundo Longo, apesar de ter sido levantada a hipótese de que parte seria convocada para o Corpo de Bombeiros, todos os aprovados serão aproveitados na própria PM.

O deputado Cadmiel Bonfim disse que, ainda nesta terça-feira (10), será anunciada a convocação de 77 aprovados e até dezembro; o restante será chamado de acordo com a vacância. O curso de formação iniciará dia 1 de setembro.