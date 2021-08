Vagas: ContilNet seleciona 11 oportunidades abertas para Rio Branco nesta sexta; confira

O site LinkedIn publicou nesta sexta-feira (06), 11 vagas para diversas áreas na capital, sendo estas: promotor de vendas, estágio em administração comercial, representante comercial, agente de passagens, promotor de vendas, motorista interestadual, estágio em agronomia, auxiliar de produção, assessor VM e técnico em administração.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para cada vaga:

– Promotor de vendas na Disdal: atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação;

– Estágio em Administração Hoteleira na Comprev: irá fornecer suporte telefônico, atendimento ao cliente, envio e receptação de documentos e arquivo. Não precisa ter experiência, mas é necessário estar cursando a partir do 4º período de Administração;

– Representante comercial na Disdal: atuará em tempo integral nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação;

– Agente de passagem na Eucatur: atuar na emissão de passagens aéreas;

– Motorista Interestadual na Eucatur: atuar dirigindo pela Eucatur em Rio Branco;

– Promotor de vendas na Avenida: realizar atendimento aos clientes, efetuando a venda de produtos eletrônicos e acessórios; prestar suporte e esclarecimentos sobre os produtos, bem como agregar na venda dos produtos financeiros, como cartão de crédito, seguro, etc;

– Assessor na Avenida: prestar suporte na organização e exposição dos produtos nas vitrines e no interior das lojas, trabalhando a exposição do produto de acordo com o padrão estipulado pela empresa, dentre outros;

– Estágio em Agronomia: irá auxilir na elaboração de projetos ambientais, devolver projetos da organização, conduzir análise de projetos ambientais e auxiliar na avaliação do impacto ambiental. Valor da bolsa: R$787,00;

– Auxiliar de produção na Fogás: executar tarefas nos diversos postos de trabalho em área produtiva, que envolvem o processo de engarrafamento de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) nos vasilhames transportáveis;

– Técnico em Telecomunicação na Proa Engenharia: executar vistorias como free-lancer em estações rádio-base (ERBs) sob demanda (por acionamento). Precisa ter técnico completo ou superior completo em Engenharia e possuir NR 35. O salário pode ser de R$1,5 a 2 mil reais;

– Representante comercial na Ciaplast: prospectar novos clientes, acompanhar e realizar pedidos, realizar visitas no cliente, manter o contato entre a empresa e os fornecedores.