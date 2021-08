Vale do Panjshir: conheça a única província que ainda resiste ao Talibã no Afeganistão

Um vale montanhoso a cerca de duas horas de carro da capital Cabul é a única das 34 províncias do Afeganistão que está livre do controle do Talibã. E é no vale do Panjshir, que significa “Cinco leões”, que está se formando o que parece ser uma resistência ao grupo extremista.

A capital de Panjshir é Bazarak, que fica a apenas 120 km a nordeste de Cabul, e a região é um vale íngreme e montanhoso de difícil acesso que nem os soviéticos nem os talibãs conseguiram conquistar.

O Talibã conquistou praticamente todo o Afeganistão em apenas dez dias, mas ainda não tentou invadir a província.

