Valentina, do Ratinho, faz sucesso com nudez no OnlyFans. Veja fotos!

A assistente de palco do Programa do Ratinho Valentina Francavilla é mais uma famosa a ganhar dinheiro com fotos e vídeos eróticos no OnLyFans.

Em entrevista ao NaTelinha, a famosa que é cotada para a próxima temporada do A Fazenda, da RecordTV, falou sobre a experiência na plataforma. “Eu saí na Playboy já e as minhas fotos estão peladas no Google. Então falei: por que não fazer um OnlyFans para ganhar dinheiro com isso? Adoro, sou super a favor e me dá um retorno muito bom, sou zero pudor”, conta Valentina.