Vasco-AC enfrenta o Flamengo neste domingo na Arena da Floresta em ‘evento teste’ com público liberado

O time sub-17 do Flamengo estar’ano Acre este final de semana para a partida que encerra a primeira fase do campeonato. O time carioca joga no estádio Florestão, às 19h contra o Vasco-AC. Esta é a primeira participação do clube acreano na competição nacional.

A primeira fase é disputada em jogo único. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. Quem se classificar passa para a segunda fase que ocorre nos dias 31 de agosto e 7 de setembro.

Torcida no estádio

A partida marca a volta de torcedores aos estádios de futebol do Acre após o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 liberar o público para assistir o jogo como um evento teste e se tudo der certo, o Comitê poderá liberar a torcida também para os jogos de futebol das outras competições em andamento, Campeonato Estadual e Campeonato Brasileiro da Série D.

Apenas mil pessoas poderão assistir a partida e, para entrar no estádio, o torcedor terá que ter sido imunizado ao menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e para provar, vai ter que apresentar a carteira de vacinação e a organização terá que anotar, nome, RGT, CPF e telefone de todos os espectadores.