Vazou! Saiba quem são os dois finalistas do reality Ilha Record

Oito participantes ainda disputam o prêmio máximo de R$ 500 mil do Ilha Record. Os telespectadores só irão conhecer o grande vencedor, ou vencedora, do reality no próximo dia 10 de setembro. Mas os nomes dos dois finalistas do programa já vazaram.

De acordo com informações do Notícias da TV, os participantes que conquistaram mais mapas e sairão em busca do tesouro final são Pyong Lee e Any Borges. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!