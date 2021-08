Veja 6 exercícios para ficar com as coxas saradas iguais as do Lula

Agachamento

Getty Images

A indicação da personal trainer Paula Mandarino é mandar brasa no agachamento — em todas as suas variações. De acordo com a expert, esse é um tipo de exercício simples e sua execução não exige equipamentos. Basta um espaço livre em casa e atentar-se a alguns pontos fundamentais:

Mantenha sempre os pés abaixo do quadril, abdômen contraído, costas alongadas, escápulas próximas e peito bem aberto. Aprendeu a posição? Hora de suar a camisa.

Agachamento sumô

Com os pés mais afastados e a ponta do pé voltada para fora, desça o quadril levando o glúteo para trás e para baixo. Faça força com os calcanhares no chão para estender os quadris e voltar a posição em pé. “O movimento é como sentar em uma cadeira”, ensina a personal.

Isometria

Com os quadris baixos, faça um movimento curto de sobe e desce, levantando o glúteo para trás e para baixo.

Over Head Squat

Com o cabo de vassoura por cima da cabeça com os braços estendidos, repita o movimento para cima e para baixo. Lembre-se de manter a postura correta durante a execução do exercício.

Pistol

Este é um agachamento feito com um pé de cada vez enquanto o outro fica suspenso do chão à frente. O movimento é um tanto mais avançado, pois requer além de força, muita mobilidade e equilíbrio.

Leg press 45

Para quem não abre mão da academia e dos aparelhos, Marília Rojas Bayma, especialista em treinamento de força da Bodytech Asa Norte, aconselha investir em duas a três séries de 8 a 12 repetições no aparelho. Empurre o peso com as pernas para a frente e para trás. Entre as séries, faça uma pausa de cerca de um minuto e 20 segundos.

Afundo no Smith com step

Outro excelente exercício de aparelho, segundo Marília, é o afundo. Para efetuar o exercício, coloque os pés sobre o aparelho, e desça até ficar de joelhos. Enquanto isso, segure uma barra acima dos ombros. Lembre-se de manter a postura correta.