Veja fotos do show de Gusttavo Lima em Atlanta (EUA)

Quem esteve presente na área do show elogiou a simpatia do sertanejo, que tirou fotos com os fãs.

A maratona O Embaixador Tour USA 2021 já percorreu vários locais no país, como Miami (Flórida), Newark (New Jersey), Atlanta (Geórgia), e, para finalizar, ele chega a Boston, capital de Massachusetts. Gusttavo sobe ao palco às 11h e o show não terá hora para acabar.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!