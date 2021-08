Veja quais são os signos mais fiéis e infiéis do mundo místico

Sendo assim, confie na astrologia e conheça o ranking dos signos mais fieis e infiéis do zodíaco:

1.º – Virgem

Já que exige fidelidade e segurança do parceiro, vai agir da mesma forma no relacionamento. Além disso, os virginianos sempre medem as consequências de qualquer ato, antes mesmo de entrar no romance, inclusive.

2.º- Capricórnio

Mesmo que demorem para assumir a relação, quando isso acontece, valorizam o sentimento ao máximo. Como agem de maneira calma e cautelosa, as pessoas desse signo estão sempre dispostas a levar o amor a sério.

3.º- Aquário

Leais e verdadeiros, a terceira posição dos signos mais fiéis vai para Aquário. Aquarianos colocam toda a paixão e energia na relação, porém gostam de manter a liberdade acima de tudo.

4.º- Touro

Como demoram um pouco antes de “cair de cabeça” na relação, os taurinos são fiéis e valorizam relacionamentos sólidos e duradouros. Não gostam de mudanças por conta do processo de adaptação, por isso, infidelidade passa longe desse signo.

5.º- Câncer

Preza muito pela confiança e fidelidade no relacionamento, até porque quando se sente seguro, o canceriano se apaixona com todas as forças. Além disso, os nativos desse signo também gostam de relações sérias.

6.º- Gêmeos

Por mais que valorize a liberdade e independência, esse signo não vai colocar tudo por água. Por resolverem tudo à base do diálogo, vão sempre falar sobre algo antes de agirem.

Ranking dos signos infiéis

1.º Áries

Para as pessoas desse signo, é muito fácil perder o encanto da relação; por isso, pulam para fora do relacionamento, ou caso se sintam presos, a infidelidade pode aparecer. As pessoas desse signo adoram se aventurar.

2.º Peixes

Assuntos do coração são prioridades para piscianos. Porém, por muitas vezes estarem carentes, os nativos desse signo podem procurar por companheirismo além da relação a dois.

3.º Escorpião

Quando em paz, demonstra lealdade e afetividade. Por outro lado, caso o parceiro não acompanhe o ritmo do escorpiano, ou a relação esteja recheada com desconfianças, as pessoas desse signo podem ser movidas pela busca ao prazer em outros lugares.

4.º Libra

Librianos preferem ficar longe de relacionamentos duradouros. Eles geralmente não se esforçam muito para lutar por pelo par. Assim, se você está considerando em se comprometer com Libra, lembre-se que você deverá respeitar o espaço dele.

5.º Sagitário

Os sagitarianos valorizam muito relacionamento estáveis em sua vida, porém, quando se trata de relações amorosas, esse signo prioriza sua própria liberdade. Logo, preferem ficar sozinhos para refletirem sobre si mesmos.

6.º Leão

Este signo valoriza a admiração na relação, em ambas as partes. Os leoninos adoram demonstrar os sentimentos quando estão com os parceiros e precisam de muita atenção para se sentirem bem. Caso não consigam essa atenção do parceiro, podem ir procurar em outras relações.

Atenção: antes de entrar de cabeça em um relacionamento, lembre-se que apesar do Mundo Místico ser um aliado na hora de entender mais sobre a personalidade de alguém, há outros fatores que influenciam na vida amorosa e levam as pessoas a serem infiéis. Dessa forma, não leve apenas o Zodíaco em consideração. Converse com seu parceiro ou parceira para entender mais sobre seus defeitos e qualidades, e mantenha por perto, sobretudo, quem te respeita!

Consultoria:João Bidu