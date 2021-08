Vendedor, coordenador e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quarta-feira

O ContilNet separou nesta quarta-feira (18), cinco vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas em Rio Branco. As oportunidades, por sua vez, variam entre vendedor, estagiário, operador de loja e coordenador de curso.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Vendedor Externo na empresa “Café Vovó Pureza”: visitar os clientes lojistas e prospectar novos, apresentar os produtos do grupo e fazer o pedido de venda. É preciso experiência como vendedor (mínima de 6 meses); transporte próprio, disposição para viajar. Enviar currículo com foto para [email protected]

– Aprendiz na “Renner”: Encantar os clientes no processo de vendas, atendendo e auxiliando sempre que necessário, exercer rotinas diárias de reposição e organização do setor, auxiliar na colocação de etiquetas de preços e códigos dos produtos no estoque, atender os clientes nos provadores, dentre outros. É preciso estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio, gostar de atendimento ao público e se identificar com moda;

– Operador de Loja na “Farmácia Pague Menos do Bosque – Rio Branco”: Atender os clientes no caixa, balcão, telefone e dependências da loja, efetuar conferência e precificação de produtos; realizar reposição de produtos nas prateleiras. É preciso ter ensino médio completo, conhecimento de Informática Básica, experiência com vendas. Também é desejável ter curso de auxiliar de farmácia e experiência com vendas de medicamentos;

– Estagiário de Farmácia na “Farmácia Pague Menos do Centro – Rio Branco”: Atentar para as boas práticas de dispensação, auxiliar a conferência de receitas e envio de medicamentos pelo delivery, analisando a prescrição quanto aos aspectos legais e técnicos, contribuir com o atendimento aos clientes com os farmacêuticos e operadores de loja, entre outros. É preciso ter ensino superior em andamento no curso de Farmácia e disponibilidade para estagiar até 6h por dia;

– Coordenador acadêmico de curso – Odontologia “Estácio Unimeta”: Trabalhar em equipe com os órgãos de assessoramento para elaborar ou atualizar o Projeto Pedagógico do Curso, construindo um projeto de qualidade para garantir aos nossos alunos a melhor qualidade de ensino, receber as comissões do MEC para o processo de autorização, reconhecimento e renovações, buscando conquistar as melhores médias nesses processos. O candidato tem que ter Mestrado, inglês básico, experiência anterior na área, desejáveis conhecimentos em Sistema de Gestão. A carga-horária de trabalho é de 20h semanais.