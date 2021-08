Vereador expõe denúncias de assédio sexual atribuídas a diretor do Hosmac

O vereador Adailton Cruz fez uma denuncia grave na tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco. O parlamentar, que é presidente do Sindicato de Profissionais de Saúde do Acre (Sintesac), disse que recebeu denúncias de funcionárias do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) de assédio sexual que estariam ocorrendo por parte do diretor da unidade, Halisson Oliveira.

A unidade hospitalar atende cerca de 80 pacientes, entre homens e mulheres.

“Denúncias, inclusive, de que estariam ocorrendo atos sexuais dentro da sala da direção daquela unidade. Nós vamos encaminhar a denúncia à Secretaria de Saúde e ao Ministério Público, não sei se e verdade, mas é algo muito grave”, especificou o vereador.

Além do assédio sexual, existe também denúncia de assédio moral. Cruz diz que conhece o diretor da instituição e “até onde sei é uma pessoa de boa índole e caráter”, mas afirma que a gravidade da denúncia não o deixa calar.

“Esse tema não pode mais ser um problema para nós. Essa questão de assédio sexual já está saturada, o gestor público tem que ter a o compromisso ético e moral de trabalhar em prol da população, essas maledicências têm que ser abominadas, tem que ser extinta do serviço público e quem faz, tem que pagar com a prisão”, asseverou o vereador.

A vereadora Lene Petecão, presidente da Comissão de Mulheres da Câmara, parabenizou o vereador por levar a denúncia ao conhecimento dos órgãos responsáveis.

“É um absurdo, não pode virar moda o assédio sexual, precisamos preservar essas mulheres que precisam trabalhar e levar assistência para suas casas”, destacou Lene que se colocou a disposição para assinar todos os documentos que serão encaminhados pelo vereador Adailton Cruz.