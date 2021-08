Vereador investigado por compra de votos vai a SP fazer curso de ‘ética moral’ com diárias pagas pela Câmara

Ética moral

Mais um vereador de Rio Branco vai viajar para fora do Estado com diárias pagas pela Câmara de Vereadores, a bola da vez é o vereador Célio Gadelha (MDB). Ele vai se deslocar até São Paulo, onde participará do curso “Ética Moral na Administração Pública”. O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, o vereador N Lima (PP), autorizou a concessão de 4 diárias e meia ao parlamentar. Cada diária de um vereador na Câmara Municipal de Rio Branco custa R$ 939,54. Ou seja, só de diárias a viagem de Gadelha vai custar mais de R$ 4 mil.

Contradição

O contrassenso na ida de Gadelha para um curso de “Ética Moral” é que o vereador é investigado por compra de votos. Em dezembro do ano passado, a Operação Intruder Brother, da Polícia Federal, teve como alvo o vereador da Capital. De acordo com as investigações, um irmão do vereador se reuniu com vários funcionários de uma empresa de Rio Branco e distribuiu santinhos e dinheiro em troca de votos.

Críticas

Mesmo diante das críticas, N Lima autoriza mais um parlamentar a realizar curso fora do Acre. A justificativa do presidente da Câmara para liberar tantas viagens, cursos e diárias, é que a gestão tem orçamento para isso. “Nós temos um orçamento para todas as despesas. Tem as diárias, férias, licença especial, tem tudo, e diária é para isso”, disse.

Sinais

Em uma postagem saudosista feita nas redes sociais, o ex-senador Jorge Viana (PT) deu, até o momento, o mais claro sinal de que deve disputar o Governo do Estado no ano que vem. No “TBT”, JV lembrou da sua campanha para o Governo em 2002, quando uma multidão o recebeu no aeroporto e de lá seguiram até o Palácio Rio Branco, para um grande ato público. Segundo Jorge, esse foi um dos momentos mais emocionantes da sua vida pública. “O sucesso do meu governo devo a muita gente, mas especialmente aos que estiveram no ato daquela noite! Minha disposição de seguir lutando pelo nosso Acre e pelo bem comum sempre será inspirado nessa história”, escreveu o ex-senador, com ares de que deve mesmo abandonar a ideia da disputa pelo Senado para concorrer ao Governo do Estado.

Correios

Foi votada hoje, na Câmara Federal, o PL que autoriza a privatização dos Correios, que recebeu 286 votos a favor e 173 contrários. A proposta segue agora para o Senado, e se aprovada, vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). O resultado pode ser considerado uma vitória da agenda liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Votos acreanos

Os votos do parlamentares acreanos no PL que quer privatizar os Correios causou estranheza. Metade dos parlamentares votou contra as orientações dos seus partidos. Alan Rick (DEM), Jéssica Sales (MDB) e Mara Rocha (PSDB), votaram contra a privatização, ao contrário da maioria dos parlamentares desses partidos, que votaram a favor. Também votaram pelo “não” Perpétua Almeida (PCdoB) e Léo de Brito (PT), esses em conformidade com suas legendas. Pelo “sim”, a favor da privatização dos Correios, votaram Vanda Milani (SDD), Flaviano Melo (MDB) e Jesus Sérgio (PDT), este último indo contra a orientação de sua legenda. No total, o placar ficou em 5 votos contra a privatização e 3 a favor.

Voto impresso

Foi rejeitada agora a noite, pela Comissão Especial da Câmara, a PEC do voto impresso, por 23 votos a 11. Apesar da derrota da base governista, a proposta ainda deve ser levada a votação no plenário da Câmara, já que as comissões são de caráter opinativo, e não conclusivo. É ao plenário, onde podem votar os 513 deputados, que cabe a decisão.

MEC

Ontem, o ministro da Educação Milton Ribeiro participou de uma audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por proposição do deputado federal acreano Léo de Brito (PT). A convocação teve o objetivo de esclarecer as suspeitas de favorecimento a instituições de ensino por parte do Ministério da Educação. “Foi muito importante essa convocação do ministro para explicar diversos pontos relacionados à educação. Falamos das dificuldades que os alunos estão tendo de acesso a bolsas de assistência estudantil e cobramos a implementação da lei que obriga o governo federal a disponibilizar internet tanto para alunos, quanto para professores da rede pública de forma gratuita. São cobranças que estamos fazendo em prol da educação do nosso país e do nosso estado”, disse.

Protesto

Na manhã de hoje, dezenas de servidores da Educação municipal protestaram em frente ao prédio da Prefeitura de Rio Branco. Os manifestantes pediam reposição das perdas salariais e equipamentos e planos de acesso à internet para os professores, para que consigam continuar trabalhando. De acordo com o sindicado da categoria, o Sinteac, caso os pedidos não sejam atendidos, os servidores da Educação municipal devem paralisar as atividades.

Escolas reformadas

A secretária estadual de Educação, Socorro Neri, anunciou nesta quinta-feira (5), que a piscina da escola Armando Nogueira será reformada e entregue à comunidade ainda este ano. De acordo com a secretária, a reforma faz parte de uma série de manutenções que estão acontecendo nas escolas estaduais para receber os alunos no retorno às aulas presenciais. “Nesse momento, 61 escolas estão em manutenção e outras 63 já estão na programação”, disse a gestora.

Sinuca

Por falar em Socorro Neri, a ex-prefeita postou em suas redes por esses dias um vídeo em que aparece jogando sinuca. O que impressiona no vídeo é a habilidade de Neri diante da mesa de bilhar. Em uma sequência de tacadas certeiras, a secretária de Estado vai encaçapando uma bola atrás da outra. Se jogasse apostando, a professora conseguiria fazer um bom dinheiro!

Filho da Seis

Cria do bairro Seis de Agosto, o senador Sérgio Petecão disse que já está ansioso para participar das comemorações do feriado de 6 agosto, dia da Revolução Acreana e de aniversário do bairro. “Eu vou pra lá já de manhã, pra rever os amigos, os familiares, comemorar lá com os moradores. Vai ter bingo, vai ter campeonato na quadra de grama sintética, quero passar a manhã inteira por lá”, disse à coluna.