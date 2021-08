Vereadora Michelle Melo avalia gestão de Bocalom: “Inapta, fraca e politiqueira”

Vereadora mais votada nas eleições de 2020 e exercendo seu primeiro mandato, Michelle Melo (PDT), que também é médica e servidora pública do estado, é ainda vice-presidente da Câmara Municipal de Rio Branco e tem sido uma das parlamentares mais atuantes em Rio Branco. Ela é a responsável pela abertura da CPI do Busão, e levou centenas de indicações à Câmara no primeiro semestre.

Melo foi recebida nos estúdios do ContilNet onde falou sobre as expectativas na instalação da CPI do transporte público, falou dos atritos com o secretário de Saúde, Frank Lima e outros assuntos.

A vereadora fez uma avaliação da gestão da Saúde no município de Rio Branco durante a pandemia da Covid-19 e foi enfática: “Esses disse-me-disse do Frank só mostram que quando chega-se nesse argumento é porque não tem capacidade técnica necessária para fazer aquilo que é preciso fazer numa Saúde, que é uma pasta complexa, em uma pandemia que é complexa”, disse.

Sobre o prefeito Tião Bocalom (PP), Michele avaliou que a gestão dele é “frágil e inapta, esperava mais dele, mas vejo uma gestão politiqueira e fraca”.

A vereadora também falou sobre os casos de assédio sexual envolvendo Frank Lima e o pedido de impeachment do Tião Bocalom, que foi protocolado na Câmara Municipal de Rio Branco esta semana e tem previsão de ser votada na próxima terça-feira (31).

Confira a entrevista completa: