Vestido de preto, Duarte questiona Gladson por edital da Polícia Civil: “Demorou três anos para achar erro”

Durante a sessão desta quarta-feira (11) na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado voltou a falar sobre o cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil.

O parlamentar, que veio vestido de preto, disse estar em luto pela situação dos aprovados. Segundo Duarte, a convocação deles foi uma promessa de campanha de Gladson Cameli.

“Ele disse que iria convocar todos, sem exceção, do cadastro de reserva. Semana passada, surge uma nota do Governo dizendo que existe um defeito no edital e não pode convocar ninguém”.

Roberto Duarte disse que, ainda em campanha, Gladson recebeu o edital e, após avaliação, fez a promessa. “Depois de três anos, ele diz que tem um defeito. Demoraram três anos para achar isso, iludindo essas pessoas, alimentando sonhos na família dessas pessoas”, lamenta e diz que há algo muito estranho e pede uma apuração: “Tem que investigar se há um crime de responsabilidade”.

O emedebista pede que o governador reflita: “Sobre os danos psicológicos causados a esse pessoal”, finaliza.

Fotos: Nany Damasceno/ContilNet