Viaduto na AABB? Bocalom comemora mais R$ 25 milhões liberados por Bittar; saiba destino

Pelo menos mais R$ 25 milhões para investimentos na construção de um viaduto na Estrada Dias Martins, nas imediações da sede da AABB (Associação Atlética do banco do Brasil), em Rio Branco, foram assegurados ao prefeito da Capital, Tião Bocalom (PP), pelo senador Márcio Bittar (MDB-AC). Os dois políticos se encontraram em Brasília nos últimos dois dias.

Além de R$ 30 milhões já assegurados pelo senador, que foi relator do Orçamento Geral da União (OGU) em 2021 e que dispõe de recursos sob sua rubrica as chamadas emendas RP-9 (de relator), Tião Bocalom disse que Márcio Bittar o assegurou mais R$ 25 milhões.

De acordo com o prefeito, os recursos vão ser investidos em infraestrutura em Rio Branco, principalmente na urbanização da Estrada Dias Martins. O restante, segundo Tião Bocalom vão ser utilizados no recapeamento das ruas do centro de Rio Branco, principalmente na região do Mercado “Elias Mansour”, na Cadeia Velha. Ali deve ser construído um grande estacionamento.

Em Brasília, nos últimos dois, o prefeito Tião Bocalom tem sido ciceroneado pelo senador Márcio Bittar em visitas a ministérios. Na quarta-feira (11), os senador acompanhou Bocalom em visitas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, Casa Civil e DNIT (Departamento nacional de Infraestrutura Terrestre), para tratar de assuntos de interesse do Município.

Na semana passada, Márcio Bittar visitou Bocalom em Rio Branco e anunciou uma verba extra de sua autoria ao Orçamento Geral da União (OGU) no total de R$ 30.“Estivemos hoje com o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, com o ministro Tarcísio, com o general Santos Cruz, no DNIT, onde recebemos a garantia de que o órgão construirá um viaduto na região da “Corrente”, entrada de Rio Branco pela BR-364, vindo de Porto Velho”, disse Márcio Bittar, ao lado de Bocalom.

O prefeito afirmou estar feliz em ser recebido, mais uma vez, pelo senador, a quem externou seu agradecimento por tudo que este tem feito por Rio Branco e seu povo. “Estou muito feliz por estar aqui e você nos contemplar Rio Branco com mais R$ 25 milhões para serem aplicados em obras estruturais, como o novo terminal que será construído por nossa gestão”, frisou. “Agradecemos imensamente em nome do nosso povo pela sua dedicação por Rio Branco e pelo Acre e o nosso orgulho por você estar nos representando tão bem aqui em Brasília e no Senado Federal”, acrescentou Bocalom.