Vídeo: Batelão naufraga com grupo de pessoas ao passar por correnteza em rio no Acre

Uma forte correnteza no Rio Tarauacá, no interior do Acre, foi suficiente para naufragar um batelão com pelo menos 7 pessoas na tarde deste sábado (7).

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet mostra o momento em que a embarcação foi tomada pelas águas.

De acordo com informações, além da pessoas, algumas bagagens estavam dentro do barco. Os tripulantes foram ao local no intuito de acampar em uma praia próxima, mas perderam a maior parte dos pertences.

Diversas pessoas que presenciaram o acidente entraram na água para socorrer o grupo. Ninguém ficou ferido.