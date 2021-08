Vídeo: cabo da PM salva bebê afogado em balde

O cabo Gil, da Polícia Militar de MS, salvou um bebê de onze meses, que havia se afogado em um balde com água, na manhã desta sexta-feira (20/8), na cidade de Moraes Almeida, no estado do Pará.

Conforme o boletim de ocorrência, o militar é de MS, mas atua pela Força Nacional há cerca de dois meses no norte do país.

