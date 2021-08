Vídeo: casal é flagrado abandonando cadáver na rua

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram quando o casal chegou de carro até o local e retirou o cadáver do porta-malas. O primeiro a descer do carro foi o motorista. Ele abriu o porta-malas, mas pareceu ter dificuldades de tirar o corpo, que estava enrolado em um lençol.

A mulher que estava no banco do passageiro também desceu do automóvel e ajudou a retirar o corpo. O carro chegou a descer de ré, segundo uma parte da filmagem.

O vídeo ainda mostra que o cadáver foi abandonado na rua, próximo à calçada. Na sequência, o casal voltou para o carro e deixou o local. O flagrante foi feito pela Polícia Militar e o caso será investigado pela Polícia Civil.

As primeiras informações são que a vítima teria sido morta perto do local onde o corpo foi abandonado. A motivação do crime seria passional.