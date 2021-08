Vídeo: filho de Anderson Silva estreia no kickboxing com nocaute em oito segundos; assista

Filho do ex-campeão do UFC Anderson Silva, Kalyl Silva, de 22 anos, deixou o pai orgulhoso, na última sexta-feira, no FightersRep 10, na Califórnia (EUA). O jovem estreou no kickboxing com um nocaute sobre Anthony Reynaga com apenas oito segundos de combate, ao acertar um chute alto na altura do peito do oponente.

– Estou me sentindo bem. Minha mãe estava assistindo, então precisei acabar rápido com a luta (risos). Obrigado a todo mundo, ao meu pai e ao meu irmão (Gabriel). Leia a matéria completa em GE, clique AQUI!