Vídeo: Flamenguista surpreende Gladson com presentes e governador mostra tudo nas redes: “Esse sabe o que é bom!”

O governador do Acre, Gladson Cameli, compartilhou com seus seguidores os presentes que ganhou do flamenguista e cruzeirense Elvisson Souza nesta quarta-feira (25).

Na postagem, Gladson agradece o conterrâneo e elogia o time do coração, que também jogou na noite desta quarta pela Copa do Brasil, contra o Grêmio goleando o adversário com quatro gols. Resultado do jogo: Grêmio 0 x 4 Flamengo.

Veja na íntegra o governador ‘pé quente’ recebendo seus mimos nas suas redes:

“Presentão que ganhei do Elvisson Souza. Esse sabe o que é bom! Muito obrigado!”