VÍDEO: Márcio Bittar critica Jorge Viana por festejar prisão de Roberto Jefferson: ‘A esquerda preserva seus bandidos’

Sobrou para o ex-governador e ex-senador pelo Acre, Jorge Viana, do PT. Num vídeo veiculado em suas redes sociais, na noite deste sábado (14), o senador Márcio Bittar (MDB) criticou duramente o petista por suas declarações, também em redes sociais, festejando a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jorge Viana teria dito que “bandido bom é bandido preso”, numa referência direta a Jeferson. “O que diria Jorge Viana em relação ao ex-presidente Lula, que teve condenações em três tribunais?”, questionou Bittar. Para ele, a esquerda, onde Jorge Viana se situa ideologicamente, ‘padece de algum problema mental, que defende a prisão apenas dos adversários e preserva os seus bandidos’.

No vídeo, Márcio Bittar também sai em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Diz que, em 2018, sem dinheiro, sem partido, sem esquemas regionais, Bolsonaro sagrou-se presidente da República e desde então passou a sofrer ataques do Congresso nacional, da grande mídia e agora, segundo ele, do STF. Márcio Bittar encerra o vídeo rogando proteção à vida do presidente e ao futuro do Brasil.