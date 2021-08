VÍDEO: Novas cenas de pancadaria e confusão generalizadas são registradas no ‘Bar do Nunes’, em Sena Madureira

Inaugurado faz poucos meses como mais uma opção de lazer e entretenimento da população de Sena Madureira, o “Bar do Nunes”, localizado na zona central da cidade, está se tornando local de pancadaria e selvageria. Um vídeo veiculado em redes sociais e em grupos de aplicativo da web mostra que, no último final de semana, o local criado para servir de entretenimento, acabou por se transformar numa praça de guerra com nova briga generalizada.

Cadeiras voando, gritaria e pancadaria são cenas de selvagerias mostradas no vídeo. Testemunhas disseram que, apesar de o Bar dispor de vários seguranças, não está sendo possível conter os ânimos dos frequentadores que descambam para as confusões. No vídeo vazado na web sobre novas confusões no local, um homem, que aparentemente não faz parte da pancadaria, atira uma cadeira no meio do briga, com o provável intuito de instigar mais ainda a violência. Após lanças a cadeira o cidadão se retira da cena.

Na semana passada, as cenas de violência tiveram como vítima de agressão o vereador Elvis Dany (DEM). Foi o próprio parlamentar que abordou o assunto em suas redes sociais.

As autoridades de segurança no município estabeleceram que, por causa das confusões, o horário de funcionamento do bar será reduzido. A direção do Bar não foi localizada pela reportagem do ContilNet