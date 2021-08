VÍDEO: Senadora Mailza comemora primeiro aninho de Theodora: “Presente de Deus”

Nascida no frenesi das Eleições 2020, Theodora não trouxe somente sorte à senadora Mailza Gomes, que elegeu seus maiores apoiados. A pequena trouxe luz e muita alegria para a família – e para quem acompanha Mailza nas redes sociais, onde faz questão de compartilhar momentos com a pequena.

Pelo menos é o que afirma a senadora nesta terça-feira (10), junto com familiares, amigos e seguidores em geral: todos pararam e tiraram um tempinho para dar os parabéns pelo primeiro ano de vida da pequena Theodora.

“Theodora! Hoje a nossa Theodora completa um aninho. O nosso presente de Deus, veio para trazer mais alegria para nossa família! Te amo, minha filha. Desejo muita saúde, felicidades e que o nosso senhor Jesus sempre te proteja”, escreveu a senadora.

Dentre as várias homenagens, até o perfil oficial do Progressistas deixou emojis, celebrando o primeiro ano de Theodora. “Felicidades, parabéns, feliz aniversário e favor de Deus, princesinha Theodora”, escreveu o dirigente do partido em Rio Branco, pr. Reginaldo.

