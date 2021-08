VÍDEO: vereador de Sena Madureira é agredido em bar com amigos; ‘Edema facial e dano no dente’

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

O vereador de Sena Madureira, Elvis Dany (Democratas), usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (19) para narrar um episódio nada agradável. Com imagens em vídeo e um relato em redes sociais, o vereador narra que foi vítima de uma agressão nas primeiras horas desta quinta, enquanto confraternizava com amigos.

As imagens mostram, aproximadamente aos 00:20, um homem dirigindo-se ao outro lado do local e agredindo um homem, de costas – esse homem era Elvis. Após a agressão, é possível ver nas imagens uma confusão generalizada.

“Cada cidadão deve responsabiliza-se por seus atos e assumir as consequências. Hoje,19, por volta das 00:15 h, fui agredido fisicamente, covardemente e por motivo ainda não esclarecido, pelo cidadão Igor Freire. Esta situação extremamente constrangedora, aconteceu no estabelecimento comercial Restaurante e Bar do Nunes”, postou em suas redes.

De acordo com relato do vereador, as agressões resultaram um edema facial e problemas na dentição. “Sentado com alguns amigos, de costas para o público, conversando, fui surpreendido com um soco no maxilar por este agressor, resultando em um edema facial, remoção de restauração de um dente da parte de trás, como também, danos ao óculos com lentes corretivas que uso. Maior que tudo isso, foi a exposição desnecessária do meu nome, que ocupo uma posição pública e faz com que difunda várias versões inverídicas sobre o fato”, diz.

Ainda no relato, o vereador chega a lamentar pelos familiares do agressor. “Lamento profundamente pelo sentimento de preocupação dos pais e familiares do agressor, que são os que verdadeiramente sofrem com tudo isso, mas, eu também tenho pessoas que me amam: família, amigos e a minha comunidade. Conduzirei tudo isso, como tem que ser, na justiça. Não podemos deixar situações como esta passarem despercebido. As punições são corretivas, mas, o mais importante que elas também são preventivas e didáticas”.

Elvis caracteriza a cena como ‘bárbara’. “Obrigado ao meu Cumpade Neto e outros amigos, que me socorreram é solidarizaram-se comigo. É lamentável que existam pessoas dispostas a desmanchar um ambiente extremamente agradável com comportamentos bárbaro. Nossa cidade é carente de entretenimento e recreação, e ainda encontramos situações como essa, que desmotivam clientes e proprietários”, finaliza.

