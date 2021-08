Vídeos: ao perceber que estava sendo perseguido, motoqueiro dirige até Fórum no AC e PM evita crime

Um homem quase foi vítima de um roubo na frente do Fórum do Tribunal de Justiça no município de Brasiléia, na tarde desta sexta-feira (20).

Segundo informações da vítima, ele já havia percebido que estava sendo seguido por algumas ruas da região Central de Brasileia, quando resolveu dirigir até o fórum, pois lá, o homem sabia que haveria policiais militares.

Ao descer da motocicleta modelo Bros de cor vermelha, a vítima tentou correr, mas foi abordado por um suspeito que estava na garupa de outra moto com um comparsa. Um funcionário público que trabalha no Tribunal de Justiça percebeu a ação e chamou dois PMs que trabalham no fórum e deram voz de parada.

Um dos suspeitos correu e os militares deram tiros de advertência, mesmo assim, ele continuou correndo em direção a Ponte Wilson Pinheiro, em seguida, subiu na moto e saiu em direção à Bolívia.

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde colheu as informações, realizou buscas na área, mas não teve êxito em prender os assaltantes.