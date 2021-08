Vigilância Sanitária retoma fiscalização no comércio de Sena Madureira 

Depois do período crítico da pandemia de Covid-19, a Vigilância Sanitária Municipal de Sena Madureira retomou o trabalho de fiscalização nos comércios e demais estabelecimentos com a meta de coibir a venda de produtos com a validade vencida.

Na semana passada, vários locais foram inspecionados, entretanto, não houve apreensão. “Esse trabalho é feito para que a saúde do consumidor não seja prejudicada. Esperamos contar também com o apoio dos comerciantes para que não mantenham em suas prateleiras produtos com a validade vencida”, destacou o Dr. Rodrigo Bortolan, representante da Vigilância Sanitária em Sena.

Em caso de constatação de irregularidade, o comércio é autuado, podendo até mesmo ser interditado em caso de reincidência.

A equipe da Vigilância Sanitária também imprime fiscalização nos açougues visando evitar a venda de carne bovina ou suína sem a procedência devida.