“Vou criar cobra para me morder mais?”, reflete Gladson sobre relação com Major Rocha

Gladson Cameli já declarou que irá escolher um vice-governador que “ajude a governar” para compor sua chapa nas eleições de 2022, quando irá concorrer à reeleição.

Nesta semana, em entrevista ao ContilNet, o chefe do executivo voltou a comentar sua relação com o vice Major Rocha, que tem se posicionado contra o governador em diversas entrevistas e nos seus perfis nas redes sociais. O clima entre os dois tem sido tenso.

O fato é que Cameli disse que não dará “legenda” para o ex-PM nas próximas eleições.

“Quando me perguntam: e o teu vice-governador? Vai dar legenda pra ele? Eu mesmo me interrogo: Vou criar cobra pra me morder mais?”, questionou o governador.

O discurso está disponível a partir do minuto 44:30. Confira a entrevista, na íntegra, clicando AQUI.