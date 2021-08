Walkyria Santos sobre morte do filho: “A internet está doente”; vídeo

A cantora de forró Walkyria Santos, que perdeu o filho de 16 anos, Lucas Santos, falou sobre a morte do rapaz na noite desta terça-feira (3). Em um vídeo publicado em seu Instagram, a artista contou aos prantos que Lucas, que foi encontrado sem vida em casa, em Natal (RN), se matou após receber comentários maldosos por um vídeo que publicou no TikTok – ele foi encontrado morto em casa e era o filho do meio da cantora, mãe ainda de Bruno, de 20 anos, e de Maria Flor, de 10.

“Hoje eu perdi meu filho, mas preciso deixar esse sinal de alerta aqui. Tenham cuidado com o que vocês falam, com o que vocês comentam. Vocês podem acabar com a vida de alguém. Hoje sou eu e a minha família que choram”, disse. “Eu te amo pra sempre meu filho Lucas Santos, eu te amo”, afirmou ela chorando.

Walkyria explicou a situação no vídeo. “Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, os comentários. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas fossem achar engraçado, mas não acharam, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão”, desabafou.

“Mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiz o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado a psicólogo, mas foi isso, foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento que fez (sic) que ele chegasse a esse ponto”, disse ela. “Eu estou desolada. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem que a internet está doente”, afirmou Valkyria, abraçando um casaco do filho.

Se você se sente extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou está pensando em se machucar, procure seu médico, psicólogo, amigo ou familiar e não esqueça do CVV – Centro de Valorização da Vida (ligue 188).

