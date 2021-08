Weverton lamenta derrota e má fase do Palmeiras no Brasileiro: “Nossa bola não quis entrar”

O Palmeiras sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, na manhã deste domingo, no Allianz Parque. O time visitante abriu o placar no primeiro minuto de jogo e fechou a vitória nos acréscimos do segundo tempo.

Após a partida, o goleiro Weverton lamentou o resultado e a perda de pontos importantes da equipe na luta pelo título do Brasileirão.

– Em campeonato de pontos corridos não dá para perder esse tipo de jogo, com todo respeito ao Cuiabá, que fez uma grande partida. Infelizmente nossa bola não quis entrar hoje, podíamos ficar o dia inteiro jogando que não ia entrar. Mas estamos na luta, vamos corrigir os erros, tem muito pelo campeonato pela frente – analisou.

Leia mais em Ge, clicando AQUI.