Weverton se irrita e sai da casinha com derrota do Palmeiras para o Cuiabá: “Não dá para perder esse tipo de jogo”

O Palmeiras está cada rodada mais distante da liderança do Brasileirão. Depois de empatar com o São Paulo, no Morumbi, e perder para Fortaleza e Atlético nas últimas rodadas, o Verdão voltou a tropeçar neste domingo (22) em pleno Allianz Parque. Dessa vez, o Alviverde foi derrotado para o Cuiabá por 2 a 0 e estacionou na vice-liderança com 32 pontos ganhos. Quem não gostou nada do resultado foi o goleiro Weverton.

Em entrevista ao canal Premiere após a partida, Weverton avaliou que em torneio de pontos corridos não se pode perder pontos em casa, principalmente contra times que estão brigando na parte de baixo da tabela como o Cuiabá. “Em campeonato de pontos corridos não dá para perder esse tipo de jogo, com todo respeito ao Cuiabá, que fez uma grande partida. Infelizmente nossa bola não quis entrar hoje, podíamos ficar o dia inteiro jogando que não ia entrar. Mas estamos na luta, vamos corrigir os erros, tem muito pelo campeonato pela frente”, afirmou o goleiro, que também lamentou as chances perdidas pela equipe no decorrer da partida. “Walter fez grandes defesas, finalizamos muito, e no contra-ataque fizeram o gol no primeiro minuto, que já fez mudarmos de estratégia, e depois no final. Criamos muitas chances, se a bola entra a história seria outra. Dói porque a vitória não veio, mas vamos fazer de tudo para continuar lutando pelo título, que é nosso objetivo”, avaliou o arqueiro, que vê o momento do Palestra na competição como inadmissível. Vale lembrar que dos últimos 12 pontos, o Maior Campeão do Brasil conquistou apenas um. Palmeiras 2022 Weverton

pic.twitter.com/VCqjJCMksb — Discípulo de Dom Abel Ferreira (@avantiseptt) August 23, 2021 "A gente se cobra, buscamos melhorar. Não pode ficar tanto tempo sem pontuar em um campeonato de pontos corridos. Mas nada se soluciona falando, mas sim trabalhando e dentro de campo. Vamos ver o que o Abel tem para nos passar para melhorarmos e voltarmos a pontuar no campeonato, já pensando no jogo de sábado contra o Athletico em casa",completou.