William Bonner abre Jornal Nacional às pressas com triste notícia ao Brasil: “Forma dramática”

A princípio, logo no início do Jornal Nacional, o âncora William Bonner abriu a edição do maior telejornal do país com o anuncio de uma triste notícia: “O número de família despejadas de casa cresce mais de 300% na pandemia”.

Assim que a escalada do Jornal Nacional encerrou, Renata Vasconcellos chamou a matéria: “O número de família despejadas durante a pandemia aumentou de forma dramática no Brasil”. Na matéria, o Jornal Nacional mostrou casos de brasileiros que estão sem fonte de renda e ainda ficaram sem ter onde morar. Logo no início da reportagem uma emprega doméstica relatou que o proprietário da casa onde mora de aluguel solicitou o imóvel por falta de pagamento. Em seguida, a reportagem do telejornal sob comando de William Bonner, mostrou a triste realidade de uma mulher que após perder o emprego, foi morar em uma ocupação na Zona Leste de São Paulo: “Fazia bicos, vivia de aluguel. Como tenho uma família com quatro crianças, fiquei desempregada e não tive mais condições de pagar e fui despejada”. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!