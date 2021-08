Zé Felipe diz verdade sobre período sem sexo e expõe desespero: “Foi ruim”

Nos últimos dias, Zé Felipe abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores no Instagram. Em suma, ele abriu o jogo sobre os mais variados assuntos, e falou sobre o período que ficou sem fazer sexo com após o parto de sua filha.

Antes de mais nada, é válido ressaltar que, após dar a luz a um bebê, é recomendado ficar aproximadamente um mês sem relações sexuais. Sendo assim, por ser casado com a mãe de seu filho, o cantor sertanejo foi obrigado a esperar, ficando completamente na seca.

“Como foi pro Zé passar dias sem (…) durante seu resguardo?”, indagou um internauta. “Uai, fazer o que? Foi ruim né”, respondeu Zé Felipe. Aliás, falando na herdeira do famoso, Maria Alice explodiu o fofurometro nos últimos dias, ao surgir nos braços do pai.

Na ocasião, o cantor fez questão de expor aos seguidores a beleza de sua filha e recebeu mais de um milhão de likes. “Bom dia pessual, meu papaizinho fica beijando meu pezinho e eu morro de cosquinha”, escreveu o herdeiro de Leonardo.

