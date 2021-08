Zilu sofre perda irreparável, desaba em lágrimas e decide se afastar da internet

Zilu Camargo, de 63 anos, anunciou nesta terça-feira (10) que vai se afastar temporariamente das redes sociais. A empresária contou que ainda está abalada com a morte do pai, Geraldo Godoi, e, por isso, pretende ficar mais reclusa nos próximos dias.

“Boa tarde, meus amores. Hoje não terá vídeo no canal Coisas da Zilu. Estou ainda muito abalada com a perda do meu pai e optei por ficar mais reclusa nesses dias. Semana que vem retornarei”, escreveu a ex-mulher de Zezé Di Camargo.

No domingo (8), Zilu falou pela primeira vez sobre a morte do pai, Geraldo Godoi. Aos 89 anos, ele estava internado devido à complicações da covid-19 e não resistiu. A empresária desabafou e disse que era “difícil expressar em palavras o vazio e a dor” e que a partida a pegou de surpresa.

“Desde ontem busquei força e equilíbrio para tentar escrever algo, mas a sensação de tristeza tomava meu peito e me impedia de escrever qualquer coisa! Não queria deixar uma mensagem solene… Não queria demonstrar tristeza… Pois meu pai sempre teve um sorriso no rosto, e uma alegria em seu olhar que nos contagiava e nos acolhia com muito amor”, disse Zilu.