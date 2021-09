12 melhores alimentos para baixar o colesterol ruim

Ter mais saúde é a garantia para uma qualidade de vida melhor, cheia de realizações em diversos sentidos. E um dos problemas que impede isso é a má alimentação que traz diversas consequências ao organismo. Sendo o colesterol alto um exemplo, por isso você deve conhecer os melhores alimentos para baixar o colesterol ruim.

O colesterol é dividido em dois tipos: o bom e o ruim, que são, respectivamente, o HDL e o LDL. O primeiro é aquele que ajuda o fígado a processar as substâncias dos alimentos, e a expelir as toxinas do corpo. Já o segundo tipo é o que fica acumulado nas paredes internas de artérias e veias. Em excesso, ele impede a boa circulação de sangue no organismo e acarreta riscos para infarto, trombose, aneurisma e outras doenças.

Para evitar todos os riscos que essa condição traz, preparamos este artigo com 12 alimentos para baixar o colesterol ruim, e conquistar mais qualidade de vida. Acompanhe!

Confira 12 alimentos para baixar o colesterol ruim em O Nortão, clicando AQUI.