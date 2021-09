30 alimentos que limpam seu fígado e corpo

Purifique o fígado gordo

O problema do fígado gordo é, infelizmente, muito frequente: é o acúmulo de gordura nas células do fígado, por causa da obesidade ou do colesterol alto.

Os alimentos que apresentamos a seguir ajudarão você a manter seu fígado saudável, limpo e em excelente estado de funcionamento.

Limão

O suco desta fruta ativa os processos naturais de desintoxicação do fígado. Isso faz com que as toxinas sejam eliminadas.

Além disso, também promove a digestão e limpa o intestino.

De toda desintoxicação natural … é o melhor!

Alcachofas



Eles promovem um funcionamento otimizado do fígado, uma vez que aumentam a produção de bílis , que é responsável pela quebra de alimentos e toxinas.

Abacate e avocado



Abacate é um superalimento para o fígado, porque contém gorduras saudáveis que ajudam a diminuir os níveis de colesterol “ruim”. Também possui muitos antioxidantes, que reparam as células danificadas do fígado e ajudam a desinflar as células, prevenindo danos mais sérios.

As gorduras boas do abacate são perfeitas para a dieta de pessoas que sofrem de fígado gordo, porque dão às receitas um toque cremoso sem adicionar qualquer componente nocivo. Então você sabe, vá em frente com o abacate!

