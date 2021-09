36 anos e puro físico: Cristiano Ronaldo supera garotos em velocidade

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo vem mostrando que ainda tem muita lenha para queimar e não é somente na frente do gol. O jogador, que vem se reinventando ao longo do tempo, atingiu uma velocidade máxima maior que muitos garotos na vitória por 2×1 sobre o West Ham, no último domingo (19/9).

Em uma jogada rápida do Manchester United, CR7 chegou aos 32,51 km/h. O impressionante é que o número é maior do que outros jogadores que são muito mais jovens, como o de seu companheiro Wan-Bissaka, de 23 anos, que alcançou 32,41 km/h. Essa estatística ainda foi maior do que em sua reestreia pelo time inglês. Naquela ocasião, o português chegou aos 35,5 km/h para marcar o segundo gol da vitória por 4×1 sobre o Newcastle. Mesmo com a idade avançada, Cristiano Ronaldo vem brilhando nos Red Devils. Até o momento, foram três jogos e quatro gols marcados.