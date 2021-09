5 erros comuns que devem ser evitados ao jogar Craps

O Craps é um dos jogos de mesa mais clássicos em cassinos de todo o mundo, tendo se tornado também uma opção muita famosa entre os jogadores virtuais.

O jogo é teoricamente simples, consistindo em apostas a partir de dois dados, em versões em que principalmente se aposta contra a banca, apesar de haver modalidades de disputas em que um jogador aposta contra o outro.

O Craps utiliza dois dados tradicionais de seis lados, e até 12 pessoas podem jogar ao mesmo tempo. Em cada rodada um jogador é o lançador, e todos participantes devem pagar a aposta mínima, a partir daí escolhendo um tipo de nova aposta a cada rodada.

O vencedor de cada rodada é aquele que obtiver uma maior soma entre o resultado dos dados e suas apostas possíveis. Os principais tipos de aposta do jogo são a linha de passe ou a aposta de linha de não-passe.

Tradicionalmente, o Craps é jogado em mesas longas com bordas altas, que evitam que os dados caiam no chão.

Com a ampliação e popularização do uso de tecnologias e dispositivos móveis como celulares e tablets com acesso à Internet, o número de aplicativos e jogos online cresceu muito em todo o planeta.

Além das vantagens de se jogar em casa, sem precisar se deslocar a um cassino, tendo mais agilidade, discrição e segurança disponíveis, a modalidade online atrai muitos novos jogadores pelos benefícios que as casas costumam oferecer aos iniciantes, como bônus iniciais de boas-vindas.

Os erros mais comuns a serem evitados

1 – Não estudar as regras

Apesar das regras aparentemente simples, o Craps é um jogo de estratégia que exige uma boa compreensão de suas regras caso se queira obter bons resultados.

O risco se torna maior quando jogamos em outro idioma, o que é mais comum em tempos de predomínio dos jogos online. O ideal é que você esteja familiarizado com a língua utilizada, ou ao menos esteja por dentro dos termos específicos de uma partida de Craps.

Uma boa forma de começar a entender as regras e estratégias, além de jogar, obviamente, é analisar atentamente as táticas de outros jogadores, e o que pode ser absorvido de seus erros e acertos.

Com a internet e as redes sociais, também é possível acessar uma série de conteúdos especializados em diferentes idiomas e formatos, seja vídeo ou texto, que podem ajudar bastante também aos jogadores iniciantes.

2 – Investir em apostas com menos probabilidades

Conhecendo bem as regras e os tipos de aposta possíveis no Craps, o jogador pode evitar algumas apostas que têm probabilidades mais baixas. Quase sempre uma aposta que paga menos mas é mais segura pode ser uma opção muito melhor do que um lance muito arriscado, que conta apenas com a sorte.

Estando bem informado e orientado em relação às regras, o jogador pode evitar apostas em que a vantagem a favor do cassino é muito grande, tendo maior chance de ganhar dinheiro.

3 – Perder a paciência

Além da atenção, a paciência é um atributo fundamental de um bom jogador. Você não pode ter expectativas de já começar sendo o melhor apostador do mundo, certo? É preciso paciência para se estudar regras e estratégias, e também para não se deixar levar pela emoção ou pelas perdas imediatas durante uma partida ou rodada, tendo sempre em mente os ganhos finais mais seguros.

Um jogador paciente também tem menos chance de perder a concentração e a calma, outros dois atributos muito importantes para se planejar bem uma estratégia de jogo.

4 – Jogar em sites não verificados

A pesquisa anterior sobre o cassino online em que você irá jogar é fundamental, mesmo que você esteja experimentando uma modalidade grátis.

Por meio de indicação de amigos e conhecidos, de avaliações em sites e fóruns de internet e redes sociais e também das informações fornecidas pelos próprios cassinos, você pode se certificar da confiabilidade dos sites e de suas condições de pagamento.

Assim, surpresas desagradáveis que podem arruinar a sua experiência e seu entretenimento como jogador podem ser evitadas.

5 – Lentidão no jogo ou na conexão

No cassinos, o tempo de cada rodada é determinado por cada jogador ao colocar suas fichas na mesa, e pela casa ao jogar os dados e pagar as apostas. Não há tanta agilidade envolvida.

Já nos jogos online, a situação muda, e o jogo fica muito mais dinâmico, exigindo atenção e agilidade dos apostadores. Além disso, você precisa ter uma conexão minimamente rápida e estável, para evitar perder rodadas, e dinheiro, sem ter nenhuma responsabilidade direta.