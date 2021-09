6 ª Copa Araújo de Futsal sub-12 e sub-14 começa neste fim de semana

Com a presença de 12 equipes, a bola vai rolar a partir da tarde do próximo sábado (18) para o início da 6 ª edição da Copa Araújo de Futsal, categorias sub-12 e sub-14.

De acordo com o coordenador geral da competição, desportista Auzemir Martins, cada categoria terá seis equipes brigando pelo título. Martins explicou ainda que quatro equipes avançam para as semifinais pelos critérios técnicos.

Conforme a tabela da competição, a cada sábado ocorrem quatro partidas, duas de cada categoria. Os jogos serão disputados no Centro de Iniciação ao Esportes (CEI).

Veja os participantes

Na categoria sub-12 brigam pelo título as seguintes equipes: Escolinha do Metal, Furacão, Colégio Ame, Flamenguinho, Barcelona e Xavier Maia. A Escolinha do Metal conquistou o título da última edição do torneio.

Já na categoria sub-14, a competição contará com as seguintes equipes: Furacão do Norte, Colégio Ame, Xavier Maia, PSG, Bujari e Flamengo. Vale ressaltar que a equipe do Colégio Ame venceu a última edição do torneio.

