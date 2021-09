8º BPM já apreendeu 57 armas de fogo este ano na Regional Purus

A Polícia Militar divulgou nesta semana uma estatística com relação às apreensões de arma de fogo na Regional Purus que engloba as cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa. Até a presente data, 57 armas já foram retiradas de circulação. Esse número é bem maior do que o verificado durante todo o ano passado.

De acordo com o Tenente Fábio Diniz, essas armas poderiam ser usadas para a prática de crimes contra a vida ou até mesmo assaltos. “Enfatizamos o trabalho preventivo que vem sendo feito nesse sentido e o trabalho será cada vez mais intensificado”, frisou.

As apreensões ocorreram nos Bairros, em localidades da zona rural e, ainda, na BR-364.