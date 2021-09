À espera de um milagre, Galvez ainda busca título do 1º turno

Com remotas chances de conquistar o primeiro turno do Campeonato Acreano 2021, o Galvez encara nesta quinta-feira (9), a partir das 17h, no estádio Arena da Floresta, o São Francisco, pela nona e última rodada do primeiro turno.

O Imperador Galvez chega para a partida após goleada sofrida no último final de semana, em casa, para o Castanhal-PA por 5 a 1, pela 14ª rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Mesmo com o revés, o campeão acreano tem participação assegurada na segunda fase da competição. No próximo domingo (13), às 15h, no estádio Arena da Floresta, a equipe recebe o Guarany de Sobral-CE.

Na matemática dos números, o Galvez é o terceiro colocado na disputa do primeiro turno. O time do técnico Célio Ivan soma 14 pontos e precisa não somente vencer o São Francisco nesta quinta-feira (9), mas torcer ainda por derrotas de Atlético-AC e Humaitá, vice-líder e líder com 17 pontos, respectivamente, além de precisar ultrapassar os rivais no saldo de gols, para então ficar com o turno em disputa.

Veja a arbitragem

Humaitá X Vasco da Gama

Data: 09/09, às 19h

Estádio: Florestão

Árbitro: Jackson Rodrigues

Ass1: Jean Carlos Rodrigues

Ass.2: Iago Nascimento