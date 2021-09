A Fazenda 13 já tem favoritos ao prêmio; confira o ranking

Há uma semana no ar, o reality show A Fazenda 13 já tem seus favoritos ao prêmio final. De acordo com informações da Betfair.net, a atração comandada por Adriane Galisteu possui cinco nomes fortes com grandes chances de chegarem ao último dia da atração.

Dayane Mello e Tati Quebra Barraco são as duas personalidades preferidas do público até aqui em A Fazenda 13. Mas o reality show da Record ainda tem outros três nomes com grandes possibilidades de disputarem o prêmio milionário.

