A influenciadora Marina Ferrari foi anunciada no elenco do reality A Fazenda 13 nesta segunda-feira (13) e chamou atenção com seu histórico polêmico.

Em 2018, a empresária foi alvo de rumores sobre um ménage com seu namorado e a ex-BBB Bianca Andrade, durante uma festa da artista Gkay. Marina e Bianca nunca confirmaram o boato, mas ambas já deram a entender que o babado aconteceu.Influenciadora tem histórico icônico entre os famosos