A Fazenda 13: Record anuncia amiga de Anitta como nova participante; dentro da sede, participante já desconfia!

Após a expulsão de Nego do Borel e a desistência de Medrado, a RecordTV finalmente tem uma posição sobre o futuro do reality A Fazenda.

Depois de reuniões, a direção decidiu: Laryssa Bottino será a nova integrante de A Fazenda 13. A influenciadora entra na sede do programa já no dia primeiro de outubro.

Lary tornou-se conhecida por ser amiga de Anitta, além de participação no De Férias com o Ex, da MTV. Ela conheceu Rico por lá – eles foram colegas de programa.

Rico já desconfia que ela seja uma provável substituta. Será que vem mais treta por aí?