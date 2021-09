A Fazenda 13: Record dará brinquedos eróticos para participantes confinados

O pré-confinamento marcado para sexta-feira (3), promete pegar fogo antes mesmo da

De acordo com Léo Dias, colunista do Metrópoles, um acessório especial foi liberado no pré-confinamento. Os artistas vão poder usar brinquedos eróticos para se distrair no quarto do hotel. Outros itens também foram aprovas pela produção do reality rural A Fazenda: quebra-cabeça, iPad sem internet, guloseimas, livros e pen-drive com filmes.

Segundo o jornalista já existe ex-participante do Big Brother Brasil (Globo) empolgado com a novidade, com a liberação de massageadores e vibradores. O elenco ainda não confirmado pela emissora, porém, já sabemos que a Record bateu o martelo e algumas celebridades serão divulgadas em breve no Hoje em Dia.

O celeiro de lendas promete inovar com celebridades inéditas e outras já vistas em realitys. O número de famosos que será revelado com antecedência também já foi definido, ao todo vamos descobrir a identidade de 7 estrelas. Segundo Rodrigo Carelli, diretor do programa, essa já pode ser considerada a melhor edição de todas.