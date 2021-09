A Fazenda 2021: Rico gastou fortuna com harmonização facial, venha ver como era antes

A Fazenda 2021 está trazendo o entretenimento que muitos brasileiros gostam. Mas, entre uma treta e outra, tem aquela parte dos telespectadores que quer saber do passado dos peões. Desta vez veio a tona uma grande transformação do participante Rico Melquiades.

A princípio, passar por procedimentos estéticos já se tornou algo bem comum. Com Rico não foi diferente. Antes de um alguns ‘retoques’, o confinado não era exatamente como aparece hoje diariamente na RecordTV.

De acordo com informações do portal NaTelinha, o participante de A Fazenda 2021 realizou alguns procedimentos. A assessoria do famoso afirmou que ele mudou sua aparência nos últimos meses: “No total, Rico já realizou mais de 10 tipos de procedimentos estéticos, todos nos últimos 10 meses”, iniciou.

Em seguida, a nota ainda especifica quais foram as transformações pela qual Rico passou: “Foram sessões de rádio frequência, preenchimento de mandíbulas, lábios e olheiras, além de rinomodelação e outros alguns outros com o intuito de melhorar manchas e estimular a produção de colágeno”.

Por fim, quem vê a foto antiga de Rico que circulou nas redes sociais, desacredita que seja a mesma pessoa. A assessoria do rapaz, ainda confirmou que ele estava insatisfeito com sua aparência. Além do que isso deixava inseguro, principalmente quando começou a trabalhar nas redes sociais.

Em período de alta inflação e crise no Brasil, pode-se dizer que as mudanças na aparência do rapaz custaram uma fortuna. Para elevar a autoestima, ele recorreu aos procedimentos estéticos e investiu cerca de R$ 70 mil.

Mesmo assim, a imagem que vem causando burburinho nas redes sociais não é nova. A fotografia é de 10 anos atrás, quando Rico tinha apenas 16 anos. O assessor ainda abre o jogo e revela que o rapaz conquistou tudo isso através de seu trabalho com humor: “Foi a partir do humor que ele conseguiu se manter e conquistar seus antigos desejos, como os procedimentos estéticos. Graças a essas realizações ele vem ganhando mais confiança, se aceitando e enfrentando a vontade de se esconder atrás de comentários”.