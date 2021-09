A Fazenda: Tatuagem de Anitta vira assunto e Tati comenta: “Eu vi o ** dela”

A tatuagem anal de Anitta foi o principal assunto dos participantes de “A Fazenda 13”, na sala da sede, na tarde desta sexta-feira (17).

A funkeira Tati Quebra Barraco, em conversa com Solange Gomes, Victor Pecoraro, MC Gui e Rico Melquíades, comentou sobre a decisão da poderosa em fazer uma tatuagem na região íntima e arrancou gargalhadas dos participantes com a especulação sobre qual foi o desenho.

“Ela tatuou sim. ‘Cospe antes de botar’, alguma coisa assim. Amor, tem o vídeo dela. Então você não viu o c* dela. Eu vi o c* dela, passou. Todo mundo viu. Dava para ver, claro. Quando eu vi achei que era meu umbigo, porque está assim”, disse Tati Quebra Barraco para Solange Gomes.

MC Gui afirmou que ficou surpreso com a decisão de Anitta e só soube quatro meses depois. Tati também assumiu o espanto. “Todo mundo ficou apavorado, eu também fiquei, mas aí é cada um com seu cada um e quem sou eu”, completou Tati, que conta com a torcida da cantora fora do reality.

Rico Melquíades, que estava atento à discussão, riu sobre a suposta frase e pediu ajuda da funkeira para escolher uma tatuagem para o seu ânus. “Vai tatuar também? O c* é teu, faz um pinto já para engatilhar”, brincou Tati Quebra Barraco. “Seja bem-vindo, aqui é igual a casa de mãe”, respondeu Rico gargalhando.

Anitta chamou atenção nas redes sociais com um vídeo sobre a tatuagem anal publicado na plataforma OnlyFans. “É tão antigo que eu tive que retocar [a tatuagem]. Então, para quem fizer tatuagens nesses locais, saiba que ela desbota. Tem que ficar retocando”, disse a poderosa no início de 2021.